क्यूरफूड्स ने टाला 800 करोड़ रुपये का IPO, जानिए क्या है वजह बिज़नेस Jun 08, 2026

ईटफिट और क्रिस्पी क्रीम जैसे बड़े ब्रांड चलाने वाली क्लाउड किचन स्टार्टअप क्यूरफूड्स ने अपने 800 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम( IPO) को फिलहाल रोक दिया है।

कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन IPO से पहले हुए रोडशो में वह म्यूचुअल फंड्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाई।

इसकी वजह बाजार की खराब हालत और घाटे में चल रही कंपनियों को लेकर निवेशकों की चिंताएं मानी जा रही हैं। क्यूरफूड्स को उम्मीद है कि अगर, बाजार के हालात सुधरते हैं तो वह 2027 में फिर से IPO लाने की कोशिश करेगी।