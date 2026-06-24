CSM टेक्नोलॉजीज ने पेश किया IPO, जानिए कितनी है शेयरों की कीमत बिज़नेस Jun 24, 2026

CSM टेक्नोलॉजीज ने अपना 146 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पेश कर दिया है, जो 24 से 30 जून तक खुला रहेगा। शेयरों की कीमत 107 रुपये से 113 रुपये के बीच रखी गई है।

अगर, आप इसमें पैसे लगाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 132 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। यह एक फ्रेश इश्यू है, जिसका मतलब है कि कंपनी पूरी तरह से नए शेयर जारी कर रही है।