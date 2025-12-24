2025 में बायबिट में सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी को अंजाम दिया गया

2025 में 240 अरब रुपये की क्रिप्टोकरेंसी हुई चोरी, हैकर्स ने बनाया नया रिकॉर्ड

क्या है खबर?

साइबर अपराधियों ने इस साल क्रिप्टोकरेंसी चोरी के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ब्लॉकचेन निगरानी फर्मों के अनुसार, इस वर्ष उन्होंने 2.7 अरब डॉलर (करीब 240 अरब रुपये) की क्रिप्टोकरेंसी चोरी हुई। 2024 में हैकर्स ने 2.2 अरब डॉलर (करीब 197 अरब रुपये) और 2023 में यह कुल राशि 2 अरब डॉलर (करीब 180 अरब रुपये) थी। इस साल हैकर्स ने दुबई स्थित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बायबिट में अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी चोरी को अंजाम दिया।