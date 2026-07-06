OPEC+ के फैसले के बाद सस्ता हुआ कच्चा तेल, ब्रेंट क्रूड 72 डॉलर से नीचे

OPEC+

OPEC+ के फैसले से बढ़ी सप्लाई की उम्मीद

तेल की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह OPEC+ का उत्पादन बढ़ाने का फैसला माना जा रहा है। संगठन ने अगस्त से प्रतिदिन 1.88 लाख बैरल अतिरिक्त उत्पादन करने पर सहमति जताई है। इससे पहले जून और जुलाई के लिए भी उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया गया था। बाजार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कच्चे तेल की सप्लाई और बढ़ेगी, जिससे कीमतों पर दबाव बना रहेगा और मांग के मुकाबले उपलब्धता बेहतर होगी।