अमेरिका-ईरान के बीच शांति की उम्मीद से तेल की कीमतों में मामूली गिरावट

ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के समुद्री मार्गों को रोकने की धमकी दी है। अगर, ऐसा होता है तो इसका पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है।

इस बीच, ईरान ने बताया है कि उसे मध्यस्थों से युद्धविराम का प्रस्ताव मिला है। इस प्रस्ताव से फरवरी में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद भड़के संघर्ष को खत्म करने की उम्मीद जगी है।

विश्लेषकों का मानना है कि ये शांति वार्ताएं फिलहाल तेल की कीमतों को बहुत तेजी से बढ़ने से रोके हुए हैं, लेकिन कूटनीति सफल नहीं होती है तो हालात फिर से खराब हो सकते हैं।