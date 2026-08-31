कच्चे तेल महंगा होने और भारतीय शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स 300 अंक गिरा
भारतीय शेयर बाजारों में सप्ताह के पहले दिन सोमवार (31 अगस्त) सुबह गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 300.77 अंक लुढ़का, वहीं निफ्टी 124.80 अंक नीचे आ गया।
इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें रहीं। अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद कच्चे तेल का दाम 90 डॉलर (करीब 8,550 रुपये) प्रति बैरल के करीब पहुंच गया।
निवेशकों को डर है कि इससे भारत में चीजें महंगी हो सकती हैं और महंगाई बढ़ सकती है।
विदेशी निवेशकों ने निकाले 5,000 करोड़ रुपये
शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम निकाल ली। इसकी वजह थी दुनियाभर में जोखिम लेने की इच्छा का कम होना।
केवल भारत ही नहीं, जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया के बाजार भी इससे प्रभावित हुए। इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपया 95.48 पर फिसल गया।
इसका सीधा सा मतलब है कि तेल जैसे आयातित सामान अब और महंगे हो जाएंगे। MSCI इंडेक्स में भी जल्द बदलाव होने वाले हैं और इन सभी दबावों को देखते हुए निवेशक फिलहाल कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और सावधानी बरत रहे हैं।