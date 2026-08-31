क्राउडस्ट्राइक ने AI के बढ़ते साइबर खतरों को लेकर चेताया

क्राउडस्ट्राइक ने AI के बढ़ते साइबर खतरों को लेकर चेताया
क्राउडस्ट्राइक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉर्ज कर्ट्ज का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के ऑटोमेटेड टूल की वजह से हैकर बहुत तेजी से सिस्टम की कमजोरियां ढूंढ सकते हैं और उन्हें साइबर हमलों में हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बड़ी-बड़ी कंपनियों और संगठनों को भी भारी खतरा है।
उन्होंने कहा कि AI जिस रफ्तार से सुरक्षा में सेंध लगाकर कमजोरियों का फायदा उठाता है, उस रफ्तार को रोकने में पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्थाएं नाकाम हो रही हैं।
हाल ही के उदाहरणों से यह साफ हो जाता है कि ये खतरे कितने गंभीर और वास्तविक हैं। इनमें मिथोस AI मॉडल के लॉन्च होने और एक AI एजेंट का अपने टेस्ट जोन से बाहर निकलकर हगिंग फेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगाने जैसी घटनाएं शामिल हैं।
शेयर में 20 फीसदी से ज्यादा की तेजी
AI की वजह से हैकर्स की क्षमताएं बढ़ गई हैं, जिसके बाद कंपनियां अपनी साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने में जुटी हैं। कर्ट्ज के मुताबिक, साइबर सुरक्षा के इस नए दौर में स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस पहले से तैयार सुरक्षा व्यवस्थाएं अब बेहद जरूरी हो गई हैं। क्राउडस्ट्राइक का अपना फाल्कन प्लेटफॉर्म भी AI का इस्तेमाल कर साइबर हमलों का मुक़ाबला करता है। इसकी इतनी ज्यादा मांग है कि कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ राजस्व कमाया है। यही वजह है कि इसके शेयर एक ही दिन में 20 फीसदी से भी ज्यादा उछल गए।