सेक्युरिटाइजेशन के मामले में गोल्ड लोन ने व्हीकल लोन को पीछे छोड़ा बिज़नेस Jul 07, 2026

क्रिसिल रेटिंग्स की एक नई रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) में पहली बार गोल्ड लोन ने सेक्युरिटाइजेशन के मामले में व्हीकल लोन को पीछे छोड़ दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, कुल सेक्युरिटाइजेशन में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी 31 फीसदी रही, वहीं व्हीकल लोन की हिस्सेदारी घटकर 26 फीसदी पर आ गई।