कंट्री डिलाइट ला रही करीब 2,800 करोड़ रुपये का IPO

IPO में नए शेयर जारी करने के साथ-साथ कुछ मौजूदा शेयरधारक भी अपने शेयर बेचकर बाहर निकलेंगे। IPO के लिए आधिकारिक आवेदन दाखिल करने से पहले कंट्री डिलाइट अपनी वैल्यू तय करने के लिए प्री-IPO फंडिंग राउंड भी कर सकती है। इस कंपनी की शुरुआत 2015 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर के 2 ग्रेजुएट ने की थी। तब से कंपनी ने तेजी से वृद्धि की है और दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक अपना कारोबार फैलाया है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का राजस्व 1,380 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 46 फीसदी ज्यादा है।