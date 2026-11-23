AI की मांग में गिरावट से तांबे के दाम लुढ़ककर 12,000 डॉलर के नीचे पहुंचे
तांबे की कीमतें लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) पर 12,000 डॉलर (करीब 11 लाख रुपये) प्रति मीट्रिक टन से नीचे आ गई हैं।
इसकी मुख्य वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी मांग में कमी और दुनियाभर की अर्थव्यवस्था में आती कमजोरी है।
दिन की शुरुआत में कीमतें ऊपर थीं, लेकिन बाद में इनमें 1.7 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई।
इस तरह, एक मुश्किल सप्ताह का अंत हुआ, जिसमें तांबा 9 फीसदी गिरा, जो हाल के सालों की सबसे बड़ी गिरावट में से एक है।
चीन की मांग और टैरिफ की चिंता
चीन से कमजोर मांग और नए अमेरिकी टैरिफ की बातों ने तांबे के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हाल ही में हुए अमेरिकी चुनावों के बाद भविष्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) खर्च को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे निवेशक सतर्क हो गए हैं।
शंघाई में हुई एक कॉन्फ्रेंस में व्यापारियों ने मजबूत डॉलर और अप्रत्याशित टैरिफ नीतियों पर खुलकर चिंता जताई।
इस सारी अनिश्चितता के चलते कुछ व्यापारी अमेरिकी बंदरगाहों से तांबे को एशिया भेजने की तैयारी कर रहे थे, वहीं सभी इस पर भी नजर रख रहे हैं कि AI के रुझान आगे चलकर चीजों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।