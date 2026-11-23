चीन से कमजोर मांग और नए अमेरिकी टैरिफ की बातों ने तांबे के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हाल ही में हुए अमेरिकी चुनावों के बाद भविष्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) खर्च को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, जिससे निवेशक सतर्क हो गए हैं।

शंघाई में हुई एक कॉन्फ्रेंस में व्यापारियों ने मजबूत डॉलर और अप्रत्याशित टैरिफ नीतियों पर खुलकर चिंता जताई।

इस सारी अनिश्चितता के चलते कुछ व्यापारी अमेरिकी बंदरगाहों से तांबे को एशिया भेजने की तैयारी कर रहे थे, वहीं सभी इस पर भी नजर रख रहे हैं कि AI के रुझान आगे चलकर चीजों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।