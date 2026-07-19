कई पर्सनल लोन को एक में मिलाना कई बार फायदेमंद होता है

कई पर्सनल लोन को एक में मिलाने का होगा फायदा, जानिए किस आधार पर लें फैसला

क्या है खबर?

अगर, आप हर महीने 2 या 3 पर्सनल लोन की किस्त (EMI) चुका रहे हैं तो यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या सिर्फ एक लोन होने से जिंदगी आसान हो जाएगी। कई लोन का हिसाब रखने के मुकाबले एक अंतिम तारीख, एक कर्जदाता और एक महीने का एक भुगतान कम तनावपूर्ण लगता है। केवल इन बातों के लिए कई लोन को एक में समाहित करने का फैसला न करें। आइए जानते हैं इसका फैसला किस आधार पर करना चाहिए।