कई पर्सनल लोन को एक में मिलाने का होगा फायदा, जानिए किस आधार पर लें फैसला
क्या है खबर?
अगर, आप हर महीने 2 या 3 पर्सनल लोन की किस्त (EMI) चुका रहे हैं तो यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या सिर्फ एक लोन होने से जिंदगी आसान हो जाएगी। कई लोन का हिसाब रखने के मुकाबले एक अंतिम तारीख, एक कर्जदाता और एक महीने का एक भुगतान कम तनावपूर्ण लगता है। केवल इन बातों के लिए कई लोन को एक में समाहित करने का फैसला न करें। आइए जानते हैं इसका फैसला किस आधार पर करना चाहिए।
ब्याज दर
ब्याज दरों की करें तुलना
सबसे पहले नए लोन की ब्याज दर देखनी चाहिए। अगर, यह आपकी मौजूदा ब्याज दर से काफी कम है तो लोन को एक साथ करने (कंसोलिडेट करने) से आपका कर्ज का खर्च कम हो सकता है।
अगर, अंतर बहुत कम है तो नया लोन लेने में लगने वाली प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज या दूसरे खर्चों को जोड़ने के बाद आपकी बचत खत्म हो सकती है।
इसलिए, निर्णय लेने से पहले इस पर विचार जरूर करें।
EMI
कम EMI का मिल सकता है फायदा
कंसोलिडेशन लोन के साथ अक्सर लंबी अवधि मिलती है, जिससे EMI कम हो जाती है। अगर, आपको अपने कैश फ्लो को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
हालांकि, इसमें एक नुकसान भी है। कम EMI का मतलब आमतौर पर यह होता है कि आप लंबे समय तक ब्याज चुकाएंगे।
इस वजह से आखिर में यह लोन महंगा पड़ सकता है। यह देखना जरूरी है कि पूरे समय में कितना पैसा चुकाएंगे।
क्रेडिट स्कोर
क्रेडिट स्कोर से मिल सकता है बेहतर ऑफर
आपका क्रेडिट स्कोर भी फर्क डाल सकता है। अगर, पुराने लोन लेने के बाद से आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर हुई है तो अब आप बेहतर ब्याज दर के लिए योग्य हो सकते हैं।
यह जरूर देख लें कि क्या आपका मौजूदा बैंक लोन को समय से पहले बंद करने के लिए कोई फीस लेता है।
प्रीपेमेंट चार्ज से लोन को एक साथ करने का फायदा कम हो सकता है। इस तरह से लोन कुल खर्च कम हो सकता है।