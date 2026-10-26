कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सोने के भाव ऊपर चढ़े

सोमवार (26 अक्टूबर) को सोने के दाम में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट थी, जिससे महंगाई की कुछ चिंताएं कम हुईं।

हाजिर सोना 0.4 फीसदी बढ़कर 4,009.87 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.22 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया। यह हाल की गिरावट के बाद फिर से मजबूत हुआ है, वहीं दिसंबर के लिए अमेरिकी सोने के वायदा सौदों में भी इतनी ही तेजी आई और इसकी कीमत 4,023.50 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) हो गई।

यह सब ऐसे समय हुआ है, जब पिछले सप्ताह तेल की कीमतें लगभग 6 महीने के अपने सबसे ऊंचे स्तर से नीचे गिरीं। साथ ही सऊदी अरब पर लगातार हो रहे हमलों की वजह से तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।