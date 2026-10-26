कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सोने के भाव ऊपर चढ़े

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सोने के भाव ऊपर चढ़े
सोमवार (26 अक्टूबर) को सोने के दाम में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट थी, जिससे महंगाई की कुछ चिंताएं कम हुईं।
हाजिर सोना 0.4 फीसदी बढ़कर 4,009.87 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.22 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया। यह हाल की गिरावट के बाद फिर से मजबूत हुआ है, वहीं दिसंबर के लिए अमेरिकी सोने के वायदा सौदों में भी इतनी ही तेजी आई और इसकी कीमत 4,023.50 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) हो गई।
यह सब ऐसे समय हुआ है, जब पिछले सप्ताह तेल की कीमतें लगभग 6 महीने के अपने सबसे ऊंचे स्तर से नीचे गिरीं। साथ ही सऊदी अरब पर लगातार हो रहे हमलों की वजह से तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
निवेशकाें की फेड की बैठक पर नजर
अब सभी की निगाहें इस सप्ताह होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक पर टिकी हैं। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरें फिलहाल नहीं बढ़ेंगी, लेकिन दिसंबर में उनमें बढ़ोतरी की पूरी संभावना है।
CME के फेडवॉच टूल के मुताबिक, दिसंबर में दरें बढ़ने की संभावना 75 फीसदी है। निवेशक अमेरिका के व्यक्तिगत उपभोग व्यय (PCE) डाटा पर भी बारीकी से नजर रख रहे हैं।
फेडरल रिजर्व महंगाई मापने के लिए इसी आंकड़े को सबसे अहम मानता है। ऐसे में PCE के आंकड़ों में कोई भी चौंकाने वाला बदलाव आगे चलकर ब्याज दरों के फैसलों और सोने की कीमतों को हिला सकता है।