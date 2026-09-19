कच्चे तेल में गिरावट और डॉलर मजबूत होने से सोने के दाम बढ़े

कच्चे तेल में गिरावट और डॉलर मजबूत होने से सोने के दाम बढ़े
तेल की कीमतें कम होने से महंगाई की चिंताएं थोड़ी घटीं और इसी वजह से सोने की चमक एक सप्ताह में सबसे तेज हुई है।
हालांकि, यह उछाल बहुत बड़ा नहीं रहा। अमेरिकी डॉलर मजबूत होने से दूसरे देशों की मुद्रा वालों के लिए सोना थोड़ा महंगा हो गया है।
इसके अलावा, फेडरल रिजर्व ने फिर से ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। ऐसे में निवेशक फिर से सोच रहे हैं कि क्या महंगाई से बचने के लिए सोना अभी भी उनका पसंदीदा विकल्प है?
हाजिर सोने में 0.3 फीसदी की बढ़ोतरी
इस सप्ताह हाजिर सोना 0.3 फीसदी बढ़कर 4,352.39 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.34 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया।
इस पूरे सप्ताह में सोने में 0.2 फीसदी की बढ़त देखी गई है, जबकि चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम में भी थोड़ी-थोड़ी तेजी आई है।
एक तरफ जहां कच्चे तेल की कीमतें घटने से महंगाई की चिंताएं कम हुईं, वहीं दूसरी ओर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका भी पैदा हो गई है।
भारत में लोग अभी सोने की खरीदारी से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे चलकर बेहतर सौदे मिलेंगे। इसके ठीक उलट, चीन में सोने की मांग बनी हुई है और वहां प्रीमियम भी स्थिर हैं।