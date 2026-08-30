तमिलनाडु की कंपनियां IPO के जरिए बदल रहीं अपनी किस्मत

तमिलनाडु में कई ऐसे पारिवारिक कारोबार हैं, जो अब IPO के जरिए अपनी कंपनी का मूल्य बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही अंदरूनी विवादों को भी सुलझा रहे हैं।

पिछले 3 सालों में एवलॉन टेक्नोलॉजीज, आरके स्वामी और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल जैसी बड़ी कंपनियों ने भी IPO का रास्ता अपनाया है। मिल्की मिस्ट के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रत्नम का कहना है कि उनकी कंपनी मिल्की मिस्ट डेयरी फूड का IPO लाना केवल पैसा जुटाने के लिए नहीं था। इससे कंपनी में जवाबदेही और अनुशासन भी आता है।

भारत में भी IPO बाजार में खूब रौनक है। 2023 में जहां 49,436 करोड़ रुपये जुटाए गए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।