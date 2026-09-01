कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ 10 रुपये महंगा, जानिए अब कितनी हुई कीमत

यह बढ़ोतरी हर शहर में अलग-अलग है। कोलकाता में सबसे ज्यादा 12 रुपये का उछाल आया है, जिसके बाद वहां एक सिलेंडर 2,884 रुपये में मिल रहा है। चेन्नई में कीमत 10.5 रुपये बढ़कर 2,916.5 रुपये हो गई हैं, जबकि दिल्ली में 10 रुपये की बढ़ोतरी के साथ दाम 2,747.5 रुपये तक पहुंच गए हैं। मुंबई में सबसे कम 9.5 रुपये का इजाफा हुआ है, जहां अब सिलेंडर 2,701 रुपये में मिलेगा।