कॉलिंसन के निवेश से प्रायोरिटी पास डिजिटल और लाउंज के विस्तार में लाएगा तेजी
कई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के साथ मिलने वाली लाउंज-एक्सेस सुविधा प्रायोरिटी पास अब और भी बड़ा होने वाला है।
कॉलिंसन ग्रुप से मिले 50 करोड़ पाउंड (करीब 6,400 करोड़ रुपये) के बड़े निवेश के दम पर कंपनी एयरपोर्ट डाइमेंशंस के जरिए अपने लाउंज नेटवर्क को और फैलाएगी।
यह ब्रांड हाल ही में दुनियाभर में 1,900 एयरपोर्ट लाउंज और ट्रैवल एक्सपीरियंस के आंकड़े को पार कर गया है। बीते 12 महीनों में इसकी लगातार बढ़त देखी गई है।
AI बताएगा उपयुक्त लाउंज की सुविधा
एक नया प्रायोरिटी पास प्लस ऐप भी है, जो किसी सदस्य की यात्रा के हिसाब से उपयुक्त लाउंज और ट्रैवल एक्सपीरियंस सुझाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करेगा।
इसमें सेव्ड कार्ड और बायोमेट्रिक लॉग-इन जैसे सुविधाजनक फीचर भी मिलेंगे। इसके अलावा, प्रायोरिटी पास जल्द ही 130 से ज्यादा एयरपोर्ट पर फास्ट-ट्रैक सिक्योरिटी सुविधा शुरू करने वाला है।
यह एक अलग से पैसे देकर ली जाने वाली, सदस्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली सेवा होगी और लाउंज सुविधाओं का इस्तेमाल फास्ट-ट्रैक के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकेगा।