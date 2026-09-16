कॉलिंसन के निवेश से प्रायोरिटी पास डिजिटल और लाउंज के विस्तार में लाएगा तेजी

एक नया प्रायोरिटी पास प्लस ऐप भी है, जो किसी सदस्य की यात्रा के हिसाब से उपयुक्त लाउंज और ट्रैवल एक्सपीरियंस सुझाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करेगा।

इसमें सेव्ड कार्ड और बायोमेट्रिक लॉग-इन जैसे सुविधाजनक फीचर भी मिलेंगे। इसके अलावा, प्रायोरिटी पास जल्द ही 130 से ज्यादा एयरपोर्ट पर फास्ट-ट्रैक सिक्योरिटी सुविधा शुरू करने वाला है।

यह एक अलग से पैसे देकर ली जाने वाली, सदस्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली सेवा होगी और लाउंज सुविधाओं का इस्तेमाल फास्ट-ट्रैक के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकेगा।