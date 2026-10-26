AI एशिया में काम करने के तरीके में लाएगा बड़ा बदलाव

जहां 85 फीसदी कंपनियों का मानना है कि AI काम को और ज्यादा उत्पादक बना देगा, भले ही पारंपरिक नौकरियों में कमी आए, वहीं रिपोर्ट यह भी साफ करती है कि जोखिमों से बचने के लिए सोच-समझकर योजना बनाना बहुत जरूरी है।

भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया को तरक्की के लिए सबसे अच्छी जगहों के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि एक-तिहाई से ज्यादा कंपनियां कम लागत और अच्छे टैलेंट पूल की वजह से इन जगहों पर अपना कारोबार बढ़ाना चाहती हैं।