AI टूल सफल नहीं होने के बावजूद छात्र ने हासिल की 50 लाख रुपये की नौकरी
एक कॉलेज छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो एडिटर बनाया, जिसके बाद उसे सालाना 50 लाख रुपये की नौकरी का ऑफर मिला है।
इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 2 साल लगे और इसे 13,000 यूजर्स ने इस्तेमाल किया। हालांकि, यह पूरी तरह परफेक्ट नहीं था और बिजनेस बढ़ाने में आ रही दिक्कतों की वजह से उन्होंने इस पर काम बंद कर दिया था।
फिर भी एक्स (पहले ट्विटर) पर एक स्टार्टअप संस्थापक की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने छात्र को एक ऐसी घर बैठे नौकरी (रिमोट जॉब) की पेशकश की, जो उनकी कंपनी की जरूरतों से मेल खाती थी।
करीब 30 स्टार्टअप्स को किया ईमेल
अपनी पढ़ाई के साथ ज्यादा लचीलापन चाहते हुए छात्र ने करीब 30 ऐसे स्टार्टअप्स पर शोध की, जिनके उत्पाद उसके अनुभव से मिलते-जुलते थे और उन्हें सीधे ईमेल भेजे।
इनमें से 13 स्टार्टअप्स ने जवाब दिया और एक सप्ताह के अंदर उसे एक और 50 लाख रुपये का ऑफर मिला। यह ऑफर इस बार वाई कॉम्बिनेटर द्वारा समर्थित एक स्टार्टअप से था।
छात्र की कहानी बताती है कि कैसे व्यावहारिक कौशल लोगों से जुड़कर अच्छी टेक नौकरियों के रास्ते खोल सकता है, भले ही आप आवेदन करने के पारंपरिक तरीके का पालन न करें।