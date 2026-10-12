AI टूल सफल नहीं होने के बावजूद छात्र ने हासिल की 50 लाख रुपये की नौकरी

एक कॉलेज छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो एडिटर बनाया, जिसके बाद उसे सालाना 50 लाख रुपये की नौकरी का ऑफर मिला है।

इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 2 साल लगे और इसे 13,000 यूजर्स ने इस्तेमाल किया। हालांकि, यह पूरी तरह परफेक्ट नहीं था और बिजनेस बढ़ाने में आ रही दिक्कतों की वजह से उन्होंने इस पर काम बंद कर दिया था।

फिर भी एक्स (पहले ट्विटर) पर एक स्टार्टअप संस्थापक की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने छात्र को एक ऐसी घर बैठे नौकरी (रिमोट जॉब) की पेशकश की, जो उनकी कंपनी की जरूरतों से मेल खाती थी।