क्वांटम कंप्यूटर से खतरे में आपका बिटकॉइन, कॉइनबेस ने दी चेतावनी

कॉइनबेस के प्रस्ताव में कहा गया है कि ऐसी पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जोड़ी जानी चाहिए, जो अभी के सिस्टम के साथ काम कर सके। इससे बड़े बदलावों की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कंपनी ने सुरक्षा और इस्तेमाल में आसानी का संतुलन बनाए रखने के लिए स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों तरह के सिग्नेचर विकल्पों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

इसके अलावा, प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी प्लेटफॉर्म पर मजबूत सॉफ्टवेयर हो और ऐसे टूल बनाए जाएं, जो बड़े संगठनों के लिए अच्छी तरह काम कर सकें।