सिटग्रुप और एनवीडिया जैसी कई बड़ी कंपनियां पहले ही कॉग्निशन की ग्राहक बन चुकी हैं। इस कंपनी ने इस साल एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) के सालाना राजस्व का लक्ष्य रखा है।

अकेले इसी साल इसने 3 अरब डॉलर (करीब 270 अरब रुपये) से ज्यादा का फंड जुटाया है। यह स्टार्टअप कर्सर जैसी दिग्गज कंपनियों को भी कड़ी टक्कर दे रहा है, जिसे हाल ही में स्पेस-X ने खरीदा है।

कर्सर और कई बड़ी वेंचर फर्मों का समर्थन मिलने के बाद कॉग्निशन AI की दुनिया में तेजी से सबसे अहम नामों में से एक बनता जा रहा है।