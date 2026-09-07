कोफोर्ज ने करीब 475 अरब रुपये का राजस्व हासिल करने की बनाई योजना

कोफोर्ज की कामयाबी का बड़ा हिस्सा ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग की वजह से है। कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा कदम इस साल की शुरुआत में अमेरिकी IT फर्म एनकोरा को 2.35 अरब डॉलर (करीब 220 अरब रुपये) में खरीदना रहा है।

यह सौदा उनकी सेवाओं को और भी आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही, कंपनी ने प्रतिद्वंद्वियों से केवल आगे निकलने की होड़ में रहने की बजाय सक्रिय साझेदारियों पर ध्यान दिया है।

इसी के दम पर उन्होंने 14.4 फीसदी का मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन भी बनाए रखा है। इसके अलावा, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में माहिर खास प्रतिभाओं की भी भर्ती कर रहे हैं।