भट्ट ने कहा कि उन्होंने पद इसलिए छोड़ा क्योंकि स्व-मूल्यांकन समीक्षा को जिस तरह से संभाला गया, उस पर बोर्ड के साथ उनकी लगातार असहमति चल रही थी।

उन्होंने यह भी साफ किया कि पद छोड़ने की कोई और बड़ी वजह नहींं थी। नेतृत्व की इस उठा-पटक के बावजूद कोफोर्ज के शेयर 0.3 फीसदी की बढ़त के साथ 1,941 रुपये पर बंद हुए, जो 6 महीने पहले के स्तर से काफी ऊपर है। फिलहाल, गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक विवेक शर्मा 31 जनवरी, 2027 तक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे।