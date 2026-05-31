कैफे कॉफी डे ने  176 करोड़ रुपये का घाटा खाने के बाद 14 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया 

कैफे कॉफी डे की मशीनों की संख्या में हुआ इजाफा

कंपनी का परिचालन मुनाफा 27 फीसदी बढ़कर 198 करोड़ रुपये पहुंच गया है, लेकिन कैफे कॉफी डे की औसत दैनिक बिक्री में कोई खास बदलाव नहीं आया।

आउटलेट्स की संख्या 435 से घटकर 424 रह गई। हालांकि, कंपनी का वेंडिंग मशीन कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। इस साल मशीनों की संख्या 54,100 से बढ़कर 55,800 से भी ज्यादा हो गई है।

इसकी मूल कंपनी CDEL ने भी 210 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है और राजस्व में लगातार वृद्धि दर्ज की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में दोनों ब्रांड्स के लिए सकारात्मक माहौल बना रहेगा।