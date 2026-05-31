कैफे कॉफी डे ने 176 करोड़ रुपये का घाटा खाने के बाद 14 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया
घाटे से जूझ रही कैफे कॉफी डे का संचालन करने वाली कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड ने मुनाफा कमाया है। कंपनी ने इस साल 14 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल उसे लगभग 176 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ा था।
कंपनी का कुल कारोबार 5.7 फीसदी बढ़कर 1,094 करोड़ रुपये हो गया है, जो दर्शाता है कि भारत की इस लोकप्रिय कॉफी चेन के लिए अब हालात बेहतर हो रहे हैं।
कैफे कॉफी डे की मशीनों की संख्या में हुआ इजाफा
कंपनी का परिचालन मुनाफा 27 फीसदी बढ़कर 198 करोड़ रुपये पहुंच गया है, लेकिन कैफे कॉफी डे की औसत दैनिक बिक्री में कोई खास बदलाव नहीं आया।
आउटलेट्स की संख्या 435 से घटकर 424 रह गई। हालांकि, कंपनी का वेंडिंग मशीन कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। इस साल मशीनों की संख्या 54,100 से बढ़कर 55,800 से भी ज्यादा हो गई है।
इसकी मूल कंपनी CDEL ने भी 210 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है और राजस्व में लगातार वृद्धि दर्ज की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में दोनों ब्रांड्स के लिए सकारात्मक माहौल बना रहेगा।