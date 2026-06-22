AI डाटा सेंटर सौदे से KOEL के शेयर 20 फीसदी चढ़े

हाइपरनेक्स्ट को देगी 96 ऑप्टिप्राइम यूनिट्स

KOEL, हाइपरनेक्स्ट के नए और बड़े डाटा सेंटर के लिए 96 शक्तिशाली ऑप्टिप्राइम ड्यूल कोर सिस्टम्स देगी। ये सिस्टम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और दूसरे जरूरी कामों को चलाने में इस्तेमाल होंगे।

हाइपरनेक्स्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने KOEL की टेक्नोलॉजी की तारीफ करते हुए कहा कि यह बहुत भरोसेमंद है।

दूसरी तरफ, KOEL में ग्लोबल पावरजेन बिजनेस के अध्यक्ष मदन पाटिल ने बताया कि यह ऑर्डर इस बात का सबूत है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कंपनियां KOEL की इंजीनियरिंग और बड़े पैमाने पर बेहतरीन पावर सॉल्यूशंस देने की उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा कर रही हैं।