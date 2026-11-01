कोल इंडिया का अक्टूबर में उत्पादन और बिक्री 18 फीसदी से ज्यादा उछला

उत्पादन में इस जबरदस्त बढ़ोतरी का श्रेय CIL की सहायक कंपनियों के शानदार प्रदर्शन को जाता है। पश्चिमी कोलफील्ड्स ने उत्पादन में 64.7 फीसदी की भारी बढ़ोतरी के साथ सबको पीछे छोड़ दिया।

दूसरी तरफ, सेंट्रल और ईस्टर्न कोलफील्ड्स ने भी 25 फीसदी से ज्यादा की ठोस वृद्धि दर्ज की। महानदी कोलफील्ड्स में भी करीब एक-चौथाई की बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन नॉर्दर्न कोलफील्ड्स का प्रदर्शन इस बार थोड़ा धीमा रहा। कुल मिलाकर अक्टूबर में CIL के आंकड़ों को ऊपर ले जाने में ज्यादातर क्षेत्रों का योगदान रहा है।