दिल्ली में CNG के दाम में बढ़ोतरी हुई है

दिल्ली: 2 दिन में दूसरी बार बढ़े CNG के दाम, एक रुपये प्रति किलो हुई महंगी

लेखन आबिद खान 09:36 am May 17, 202609:36 am

क्या है खबर?

आम लोगों को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में CNG की कीमतों में एक रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। 2 दिन में ये दूसरी बार है, जब CNG की कीमतें बढ़ी हैं। इससे पहले 15 मई को CNG के दामों में 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया था। अब राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में CNG के दाम 80 रुपये प्रति किलो से ज्यादा हो गए हैं।