तकनीक ला सकती है किसानों को बीमा क्लेम दिलाने में तेजी

भारत के किसान इन दिनों जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित मौसम की वजह से काफी दबाव में हैं। इसका सीधा असर उनकी फसलों और कमाई दोनों पर पड़ रहा है।

भले ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से ज्यादा किसानों को बीमा का फायदा मिलने लगा है, लेकिन बीमा क्लेम की प्रक्रिया अब भी धीमी और कागजी काम से भरी पड़ी है।

हालांकि, सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन और पैरामीट्रिक इंश्योरेंस जैसी नई तकनीकें इन प्रक्रियाओं को तेजी दे सकती हैं, वहीं डिजिटल माध्यम जैसे बहुभाषी ऐप, USSD कोड और व्हाट्सऐप के साथ-साथ स्थानीय सहायक कृषि सखी पहल भी बीमा योजना में शामिल होने और क्लेम फाइल करने के काम को पहले से ज्यादा आसान बना रही हैं।