AI से घंटों का काम सेकेंड़ों में होने से बदला कानूनी बिलिंग का तरीका

AI के आने से दस्तावेजों की जांच जैसे आम काम अब आसानी से हो जाते हैं। ऐसे में कुछ फर्मों को पुराने 'बिलिंग योग्य घंटों' के लक्ष्य पूरे करने में दिक्कत आ रही है। जो काम पहले घंटों के हिसाब से बिल किए जाते थे, उनका हिस्सा 72 फीसदी से घटकर केवल 44 फीसदी रह सकता है।

बड़ी लॉ फर्म पहले से ही नियामक फाइलिंग जैसे कामों के लिए AI का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन मुश्किल मामलों को सुलझाने के लिए अभी भी इंसानों की जरूरत पड़ती है।

लंदन और दुबई में लीगल फाइनेंस फंड लेक्सोलेंट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निक रोल्स-डेविस ने CNBC को बताया, "जो काम 16 सेकेंड में हो जाए, उसके लिए आप 16 घंटे का बिल नहीं लगा सकते।" ऐसे में वकीलों को इन बदलावों के साथ चलने के लिए नए कौशल (लीगल इंजीनियरिंग) सीखने होंगे।