AI डाटा सेंटर शहरों की बिजली व्यवस्था पर डालेंगे भारी दबाव

एक बड़ा AI डाटा सेंटर उतनी बिजली खर्च करता है, जितनी करीब 1 लाख घरों में इस्तेमाल होती है। हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में ऐसे कई और सेंटर बनने वाले हैं, जिससे विशेषज्ञों का अनुमान है कि बिजली की मांग 20 से 30 गुना बढ़ सकती है।

इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। देश का लक्ष्य है कि भविष्य में अपनी कुल ऊर्जा क्षमता का 70 फीसदी हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से पूरा किया जाए।