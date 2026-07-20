AI चिप्स की अस्थिरता के कारण सिटिग्रुप ने दक्षिण कोरिया की घटाई रेटिंग

सिटि की नई रणनीति में चीन को अपग्रेड किया गया है और ताइवान को भी पसंद किया गया है, लेकिन जुलाई के खराब प्रदर्शन के बाद दक्षिण कोरिया पर लगाम लगा दी गई है। हालांकि, इस साल दक्षिण कोरियाई स्टॉक्स में अभी भी 55 फीसदी की बढ़त देखी जा रही है।

इस महीने ताइवान में 8 फीसदी की गिरावट आई है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें 47 फीसदी की बढ़त हुई है। यार्डेनी रिसर्च ने भी इमर्जिंग मार्केट्स (EM) की रेटिंग कम कर दी है। इसके पीछे तेल की बढ़ती कीमतें, फेडरल रिजर्व के फैसलों की वजह से अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, दक्षिण कोरिया और ताइवान दोनों के AI स्टॉक्स के प्रति लोगों का उत्साह कम होना बताया गया है।