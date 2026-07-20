AI चिप्स की अस्थिरता के कारण सिटिग्रुप ने दक्षिण कोरिया की घटाई रेटिंग
सिटिग्रुप ने दक्षिण कोरिया शेयर बाजार पर अपना नजरिया 'ओवरवेट' से बदलकर 'न्यूट्रल' कर दिया है। उन्होंने इसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े चिप्स के शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव और उनकी बढ़ी हुई कीमतें बताई हैं, जो थोड़ी खिंची हुई लग रही हैं।
कोस्पी इंडेक्स में इन दिनों काफी उतार-चढ़ाव दिख रहा है। इसकी वजह खुदरा निवेशकों का सिंगल-स्टॉक ETFs में बड़ा दांव लगाना और AI के बाजार को कितना फायदा पहुंचा पाएगा, इस पर उठ रहे सवाल हैं। फिर भी, सिटिग्रुप का मानना है कि लंबे समय में AI का भविष्य काफी उज्ज्वल है।
सिटि ने चीन को अपग्रेड किया
सिटि की नई रणनीति में चीन को अपग्रेड किया गया है और ताइवान को भी पसंद किया गया है, लेकिन जुलाई के खराब प्रदर्शन के बाद दक्षिण कोरिया पर लगाम लगा दी गई है। हालांकि, इस साल दक्षिण कोरियाई स्टॉक्स में अभी भी 55 फीसदी की बढ़त देखी जा रही है।
इस महीने ताइवान में 8 फीसदी की गिरावट आई है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें 47 फीसदी की बढ़त हुई है। यार्डेनी रिसर्च ने भी इमर्जिंग मार्केट्स (EM) की रेटिंग कम कर दी है। इसके पीछे तेल की बढ़ती कीमतें, फेडरल रिजर्व के फैसलों की वजह से अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, दक्षिण कोरिया और ताइवान दोनों के AI स्टॉक्स के प्रति लोगों का उत्साह कम होना बताया गया है।