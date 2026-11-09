सिटी रिसर्च का 2027 के अंत तक निफ्टी 28,000 तक पहुंचने का अनुमान

इस सकारात्मक अनुमान के पीछे कई कारण काम कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें कम होने से कारोबारियों को राहत मिली है। इसके साथ ही विदेशी निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार में खूब पैसा लगा रहे हैं।

पिछले एक महीने में ही 4.1 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश भारत में आया है। इतना ही नहीं अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के बाद AI से जुड़े निवेश की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

यही वजह है कि दुनियाभर के निवेशकों का ध्यान अब भारत के बाजार पर ज्यादा है।