सिटी रिसर्च का 2027 के अंत तक निफ्टी 28,000 तक पहुंचने का अनुमान
सिटी रिसर्च ने भारतीय शेयर बाजार पर बड़ा भरोसा जताया है। उनका अनुमान है कि निफ्टी 50 इंडेक्स 2027 के अंत तक 28,000 अंक तक पहुंच सकता है, जो मौजूदा स्तर से करीब 12 फीसदी ज्यादा होगा।
इस उम्मीद की मुख्य वजह कंपनियों का मुनाफा बढ़ने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर होने वाले खर्च में भी कमी देखने को मिल रही है।
विदेशी निवेशकों ने लगाए 4.1 अरब डॉलर से ज्यादा
इस सकारात्मक अनुमान के पीछे कई कारण काम कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें कम होने से कारोबारियों को राहत मिली है। इसके साथ ही विदेशी निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार में खूब पैसा लगा रहे हैं।
पिछले एक महीने में ही 4.1 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश भारत में आया है। इतना ही नहीं अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के बाद AI से जुड़े निवेश की रफ्तार धीमी पड़ गई है।
यही वजह है कि दुनियाभर के निवेशकों का ध्यान अब भारत के बाजार पर ज्यादा है।