मिथोस के साइबर खतरों से बचाने के लिए सिस्को बना रही सुरक्षा कवच बिज़नेस Jul 06, 2026

सिस्को भारत में काम करने वाली कंपनियों और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एंथ्रोपिक के ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस से पैदा होने वाले नए साइबर खतरों से बचाने के लिए आगे आया है।

ये AI टूल हैकर्स के लिए सुरक्षा की कमियों को ढूंढना और उनका फायदा उठाना बहुत आसान बना देते हैं, जो काम पहले पूरा होने में सालों लग जाते थे, वे अब कुछ ही घंटों में पूरे हो सकते हैं।

इन बढ़ते खतरों से निपटने के लिए कंपनियां अपनी सुरक्षा को और मजबूत बना रही हैं, सॉफ्टवेयर को तेजी से अपडेट कर रही हैं और पुराने सिस्टम को छोड़कर नए अपना रही हैं।