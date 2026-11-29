2023-24 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हुए कुल मूल्य का लगभग 23 फीसदी हिस्सा भारत से ही आया था, जिससे साफ है कि इसमें अभी और विकास की काफी गुंजाइश है।

CII की रिपोर्ट में स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे 10 मुख्य उत्पादों पर खास तौर पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही सेंसर और कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में साझा क्षमताएं विकसित करने की बात भी कही गई है।

संगठन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को केवल दूसरों के लिए उपकरण बनाने की बजाय अपने खुद के नवाचारों के साथ नेतृत्व करने के लिए अधिक कुशल टैलेंट, घरेलू बाजार में मजबूत मांग और बेहतर नीतियों की जरूरत है।