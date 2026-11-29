CII ने इलेक्ट्रॉनिक्स में खुद के उत्पाद बनाने का किया आह्वान
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) का मानना है कि अब एक बड़ी छलांग लगाने का सही समय है। नई दिल्ली में आयोजित 9वें इलेक्ट्रॉनिक्स शिखर सम्मेलन में CII ने भारत से अपना ध्यान बदलने की अपील की।
संगठन ने कहा कि देश को केवल गैजेट्स असेंबल करने के बजाय उत्पाद और तकनीक खुद बनाने और उनका मालिक बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
CII के मुताबिक, 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 13.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है और असली तरक्की तभी होगी, जब हम अपनी तकनीक और बौद्धिक संपदा (IP) का विकास करेंगे।
10 उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह
2023-24 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हुए कुल मूल्य का लगभग 23 फीसदी हिस्सा भारत से ही आया था, जिससे साफ है कि इसमें अभी और विकास की काफी गुंजाइश है।
CII की रिपोर्ट में स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे 10 मुख्य उत्पादों पर खास तौर पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही सेंसर और कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में साझा क्षमताएं विकसित करने की बात भी कही गई है।
संगठन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को केवल दूसरों के लिए उपकरण बनाने की बजाय अपने खुद के नवाचारों के साथ नेतृत्व करने के लिए अधिक कुशल टैलेंट, घरेलू बाजार में मजबूत मांग और बेहतर नीतियों की जरूरत है।