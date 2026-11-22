CII ने 2047 तक 26,500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए संपत्ति बढ़ाने पर दिया जोर
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक आंतरिक विश्लेषण में बताया गया है कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26,500 अरब डॉलर (करीब 25 लाख अरब रुपये) तक पहुंच सकती है।
इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को अपनी वित्तीय संपत्तियों को मौजूदा 7,000 अरब डॉलर से बढ़ाकर 10,600 अरब डॉलर (करीब 6.6 लाख अरब रुपये) तक ले जाना होगा।
सरकार भी इन दिनों बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर काम कर रही है, ताकि इसे और अधिक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। CII का यह सुझाव ऐसे ही समय में सामने आया है।
KYC ऑटोमेशन की मांग
CII ने सरकार से कई बड़े बदलावों की अपील की है। इनमें KYC जांच प्रक्रियाओं को ऑटोमेशन के जरिए आसान बनाना और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए एक स्थायी समर्थन प्रणाली बनाना शामिल है।
संगठन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा कर्ज उपलब्ध कराने, एक राष्ट्रीय जलवायु जोखिम फंड बनाने और बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी जोर दे रहा है।
इसके अलावा, CII चाहता है कि बीमा, पेंशन और प्राइवेट इक्विटी जैसे क्षेत्रों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाए। ऐसा करने से भारत का वित्तीय सिस्टम अपने विकास के लक्ष्यों के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बिठा पाएगा और लगातार प्रगति करेगा।