CII ने सरकार से कई बड़े बदलावों की अपील की है। इनमें KYC जांच प्रक्रियाओं को ऑटोमेशन के जरिए आसान बनाना और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए एक स्थायी समर्थन प्रणाली बनाना शामिल है।

संगठन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा कर्ज उपलब्ध कराने, एक राष्ट्रीय जलवायु जोखिम फंड बनाने और बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी जोर दे रहा है।

इसके अलावा, CII चाहता है कि बीमा, पेंशन और प्राइवेट इक्विटी जैसे क्षेत्रों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाए। ऐसा करने से भारत का वित्तीय सिस्टम अपने विकास के लक्ष्यों के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बिठा पाएगा और लगातार प्रगति करेगा।