भारत डायनामिक्स के शेयरों को मिली 'खरीदें' रेटिंग, जानिए कितनी है लक्ष्य कीमत

चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भारत डायनामिक्स के शेयरों को 'खरीदें' रेटिंग दी है और इसके लिए 1,600 रुपये की लक्ष्य कीमत रखी है। यह सलाह कंपनी के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आई है।

कंपनी का राजस्व पिछले साल के मुकाबले 45.1 फीसदी बढ़ गया और पिछली तिमाही से लगभग 3 गुना हो गया। हालांकि, इंवेंट्री एडजस्टमेंट के कारण मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ा और मुनाफे में कमी देखने को मिली।