भारत डायनामिक्स के शेयरों को मिली 'खरीदें' रेटिंग, जानिए कितनी है लक्ष्य कीमत
चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भारत डायनामिक्स के शेयरों को 'खरीदें' रेटिंग दी है और इसके लिए 1,600 रुपये की लक्ष्य कीमत रखी है। यह सलाह कंपनी के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आई है।
कंपनी का राजस्व पिछले साल के मुकाबले 45.1 फीसदी बढ़ गया और पिछली तिमाही से लगभग 3 गुना हो गया। हालांकि, इंवेंट्री एडजस्टमेंट के कारण मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ा और मुनाफे में कमी देखने को मिली।
कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले
भारत डायनामिक्स आकाश, ATGMs, MRSAM)/LRSAM और अस्त्र जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काफी जोर दे रहा है। हाल ही में मिले बड़े ऑर्डर्स, जैसे SAT-SAAW के लिए 811 करोड़ रुपये और हेवीवेट टॉरपीडो के लिए 1,307 करोड़ रुपये से कंपनी की भविष्य की कमाई की उम्मीदें बढ़ी हैं।
भले ही अभी मार्जिन कम हैं, लेकिन विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 से 2029 तक जैसे-जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे, कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ेगी।