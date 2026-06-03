डीपसीक पहले फंडिंग राउंड की कर रही तैयारी, करीब 5,500 अरब रुपये तक पहुंच जाएगा मूल्यांकन

संस्थापक भी अपनी तरफ से लगा रहे पैसे

कंपनी के संस्थापक लियांग वेनफेंग अपनी तरफ से करीब 3 अरब डॉलर (करीब 280 अरब रुपये) का बड़ा निवेश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, दिग्गज टेक कंपनी टेनसेंट और बैटरी बनाने वाली बड़ी कंपनी कैटल डीपसीक को फंड देने के लिए बातचीत कर रही हैं। इसके अलावा, नेटईज, जेडी डाॅट कॉम और चीन का राष्ट्रीय AI फंड भी फंडिंग के आखिरी दौर की बातचीत में लगे हुए हैं। यह भारी समर्थन चीन की उस कोशिश को दिखाता है, जहां वह नए विचारों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे अपना खुद का एक दमदार AI सेक्टर खड़ा करना चाहता है।