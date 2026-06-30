चीन की 5 कंपनियां ला रहीं करीब 500 अरब रुपये के IPO बिज़नेस Jun 30, 2026

चीन की 5 बड़ी तकनीकी और विनिर्माण कंपनियों ने इस सप्ताह हांगकांग में अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए आवेदन जमा किए हैं। इन कंपनियों का लक्ष्य कुल 5.6 अरब डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) जुटाना है।

दरअसल, चीन चाहता है कि उसकी घरेलू कंपनियां विदेश के बजाय अपने देश में ही पूंजी जुटाएं और यह उसी बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

खास बात यह भी है कि हांगकांग के IPO बाजार में फिर से तेजी लौटी है क्योंकि इस साल के पहले 6 महीनों में नई लिस्टिंग्स में 57 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है।