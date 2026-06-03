चीन की सर्विसेज PMI में उछाल, फरवरी के बाद सबसे तेज

सर्विस कंपनियों को फायदा

कंपनियों का कहना है कि इस बढ़त की वजह नए ग्राहक जोड़ना और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, वहीं पहले कमजोर रही निर्यात की मांग में भी अब सुधार आया है।

हालांकि, एक चुनौती भी सामने है कि ईंधन और मजदूरी जैसे कच्चे माल की लागत तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से कंपनियों के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल हो रहा है, भले ही वे ज्यादा लोगों को काम पर रख रहे हों और भविष्य के लिए उम्मीदें पाले हुए हों।