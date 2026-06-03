चीन की सर्विसेज PMI में उछाल, फरवरी के बाद सबसे तेज
बिज़नेस
मई में चीन के सेवा क्षेत्र ने शानदार रफ्तार पकड़ी है, जो फरवरी के बाद से सबसे तेजी से हुई बढ़ोतरी है। मुख्य PMI स्कोर बढ़कर 54.4 पर पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह घरेलू खर्च में इजाफा और निर्यात के ऑर्डर में आया सुधार है। बता दें कि 50 से ऊपर का PMI स्कोर वृद्धि दिखाता है।
सर्विस कंपनियों को फायदा
कंपनियों का कहना है कि इस बढ़त की वजह नए ग्राहक जोड़ना और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, वहीं पहले कमजोर रही निर्यात की मांग में भी अब सुधार आया है।
हालांकि, एक चुनौती भी सामने है कि ईंधन और मजदूरी जैसे कच्चे माल की लागत तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से कंपनियों के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल हो रहा है, भले ही वे ज्यादा लोगों को काम पर रख रहे हों और भविष्य के लिए उम्मीदें पाले हुए हों।