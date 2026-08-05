चीन के सेवा क्षेत्र की वृद्धि 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंची

चीन के सेवा क्षेत्र (सर्विसेज सेक्टर) ने पिछले लगभग एक साल में सबसे धीमी गति से वृद्धि की है। जुलाई में सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) जून के 54.1 से घटकर 50.4 पर आ गया।

इसकी मुख्य वजह यह है कि घरेलू खर्च में कमी आई है। हालांकि, रफ्तार धीमी होने के बावजूद यह इंडेक्स अभी भी 50 के अंक से ऊपर बना हुआ है।

50 का अंक दिखाता है कि सेक्टर में विस्तार हो रहा है या वह सिकुड़ रहा है। इसका मतलब है कि सर्विसेज सेक्टर अभी सिकुड़ा नहीं है।