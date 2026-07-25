चीन ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर लगाया भारी जुर्माना

इस जुर्माने के बाद, ट्रिप डॉट कॉम को अब 12.20 करोड़ युआन (करीब 170 करोड़ रुपये) उन होटल्स को वापस देने होंगे, जिनकी बुकिंग के लिए उसने जमा राशि रोक रखी थी।

कंपनी ने कहा है कि वह इस जुर्माने को पूरी तरह स्वीकार करती है और जल्द ही जरूरी बदलाव करने का वादा किया है।

यह कार्रवाई चीन सरकार के उस बड़े अभियान का हिस्सा है, जो बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा-विरोधी रवैये पर लगाम कसने के लिए चलाया जा रहा है।

इसका मुख्य मकसद व्यवसायों और ग्राहकों दोनों के लिए बाजार में निष्पक्षता बनाए रखना है।