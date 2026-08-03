चीन में फैक्ट्री उत्पादन की रफ्तार 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर फिसली

जनवरी के बाद से नए ऑर्डर्स की रफ्तार सबसे कम रही है। हालांकि, हालिया गिरावट के बाद निर्यात ऑर्डर्स में मामूली सुधार देखने को मिला है।

इस सुस्ती के बावजूद निर्माताओं ने अगस्त, 2023 के बाद सबसे तेजी से भर्तियां की हैं और लगातार 8वें महीने अपना स्टॉक बढ़ाया है।

इन हालात में सरकार की ओर से मदद करने के लिए चीन के नेताओं ने बजट में पहले से तय बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स पर खर्च को और तेज करने का भरोसा दिलाया है।