चीन की फैक्ट्रियों में जुलाई की तुलना में सुधरा उत्पादन

अगस्त में चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ी बेहतरी देखने को मिली। आधिकारिक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) जुलाई के 49.2 से बढ़कर 49.8 पर पहुंच गया, जो विशेषज्ञों की उम्मीद से थोड़ा बेहतर था।

हालांकि, यह लगातार दूसरे महीने 50 अंक के अहम निशान से नीचे ही रहा। इसका मतलब है कि फैक्टरियां बढ़ नहीं रहीं, बल्कि सिकुड़ रही हैं।

कमजोर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ग्रोथ और संघर्षरत प्रॉपर्टी मार्केट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बना हुआ है।