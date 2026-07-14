AI की लगातार बढ़ती मांग के कारण चीन का व्यापार उछला

चीन के निर्यात और आयात में जून में जबरदस्त उछाल आया है। इसकी खास वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की लगातार बढ़ती मांग मानी जा रही है।

देश के निर्यात में 27 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी हुई, जो अनुमानों से कहीं ज्यादा है, वहीं आयात में भी 36 फीसदी की बढ़त देखी गई, जो पिछले 5 सालों में सबसे दमदार रही।

इन आंकड़ों के साथ चीन का व्यापार अधिशेष बढ़कर 125.6 अरब डॉलर (करीब 12,000 अरब रुपये) हो गया, जो उसके इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष है।