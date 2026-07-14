AI की लगातार बढ़ती मांग के कारण चीन का व्यापार उछला

AI की लगातार बढ़ती मांग के कारण चीन का व्यापार उछला
चीन के निर्यात और आयात में जून में जबरदस्त उछाल आया है। इसकी खास वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की लगातार बढ़ती मांग मानी जा रही है।
देश के निर्यात में 27 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी हुई, जो अनुमानों से कहीं ज्यादा है, वहीं आयात में भी 36 फीसदी की बढ़त देखी गई, जो पिछले 5 सालों में सबसे दमदार रही।
इन आंकड़ों के साथ चीन का व्यापार अधिशेष बढ़कर 125.6 अरब डॉलर (करीब 12,000 अरब रुपये) हो गया, जो उसके इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष है।
आसमान छू रही सेमीकंडक्टर की कीमतें
AI डाटा सेंटर बनाने की तेजी के कारण सेमीकंडक्टर की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। बीते एक साल में कुछ सेमीकंडक्टर की कीमतें तो 700 फीसदी तक ऊपर चली गई हैं।
इसी दौरान, दक्षिण कोरिया से चीन को होने वाले निर्यात में 92 फीसदी का भारी उछाल आया है, जिसकी मुख्य वजह तकनीकी उत्पादों की जबरदस्त मांग है, लेकिन AI पर चीन की इतनी ज्यादा निर्भरता उसकी अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ावों और राजनीतिक तनावों के लिए ज्यादा कमजोर बना सकती है।