पिछले महीने चीन के औद्योगिक मुनाफे में जोरदार उछाल, घरेलू मांग में कमजोरी ने बढ़ाई चिंता

औद्योगिक मुनाफे में 18.8 फीसदी की बढ़ोतरी

जनवरी से मई के दौरान कुल मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले 18.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। खासकर, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे में 100 फीसदी से भी ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

इस शानदार उछाल का श्रेय पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग को दिया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर कार बनाने वाली कंपनियों को झटका लगा है।

उनके मुनाफे में करीब 20 फीसदी की गिरावट आई है और यह तब हुआ, जब उनके निर्यात के आंकड़े काफी अच्छे थे। विश्लेषकों का मानना है कि सरकार जल्द ही उन क्षेत्रों की मदद के लिए कदम उठा सकती है, जो मुश्किलों में हैं।