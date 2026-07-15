चीन की GDP दर लक्ष्य से पीछे, सुधार के लिए होगी पोलितब्यूरो की बैठक

चीन की आर्थिक तरक्की पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त में अपने सबसे कमजोर दौर में पहुंच गई है। इस साल की दूसरी तिमाही (Q2) में देश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) सिर्फ 4.3 फीसदी बढ़ा।

यह सरकारी लक्ष्य से कम रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह 5 फीसदी थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इसकी वजह देश के भीतर आपूर्ति और मांग में आई दिक्कतें और पूरी दुनिया में फैली अनिश्चितताएं बताई हैं।