चीन के शेयर बाजार एक साल के निचले स्तर पर पहुंचे, जानिए क्या है वजह

अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापार तनाव भी बाजार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हाल की बातचीत से भी निवेशकों की चिंताएं दूर नहीं हुई हैं, बल्कि चीनी टेक कंपनियों पर अमेरिका के संभावित नए प्रतिबंधों की खबरों से निवेशक और ज्यादा बेचैन महसूस कर रहे हैं।

ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के रणनीतिकार मार्विन चेन ने बताया, "नेशनल डे की छुट्टियों वाला सप्ताह आने वाला है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव जैसे बड़े आर्थिक जोखिमों को देखते हुए निवेशक बाजार में पैसा लगाने से बच सकते हैं।"

खासकर तब, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हार्डवेयर और दूसरे टेक शेयर पहले से ही दबाव में हैं। ऊंची तेल कीमतों और चीन में आने वाली नेशनल डे की छुट्टियों को भी इसमें जोड़ दें तो यह कोई हैरानी की बात नहीं कि बाजार में सुस्ती छाई है।