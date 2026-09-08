पिछले महीने चीन के निर्यात में 25 फीसदी की रिकॉर्ड उछाल

चीन की इस तरक्की से हर कोई खुश नहीं है। अमेरिका, चीन पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह विदेशों में सामान बेचने पर कम निर्भर रहे और अपने देश के भीतर लोगों के खर्च को बढ़ाए। खासकर, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक बड़ी बैठक जल्द होने वाली है।

G20 देशों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक में अमेरिकी ट्रेजरी के अधिकारी स्कॉट बेसेंट ने चीन पर आरोप लगाया कि वह वैश्विक व्यापार असंतुलन को ठीक करने के प्रयासों में रुकावट डाल रहा है।

हालांकि, बीजिंग ने इस आरोप को केवल संरक्षणवाद को बढ़ावा देने वाला एक बहाना कहकर सिरे से खारिज कर दिया।