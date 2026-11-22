इस गिरावट का असर टेनसेंट और अलीबाबा जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर दिख रहा है। टेनसेंट ने तो यह भी चेतावनी दी है कि चिप की कमी के कारण उसके HY4 मॉडल का अगला वर्जन आने में देर हो सकती है, लेकिन इसमें एक नया मोड़ है। हो सकता है कि अमेरिकी पाबंदियां असल में चीन के घरेलू चिप निर्माताओं को अपना काम बेहतर करने में मदद करें।

चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग को इन पाबंदियों से फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है तो भले ही अभी हालात मुश्किल दिख रहे हों, लेकिन चीन के टेक सेक्टर के लिए आगे नए मौके पैदा हो सकते हैं।