अमेरिकी प्रतिबंध चीनी चिप निर्माताओं के लिए बन सकता है बड़ा मौका
चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर को जून के आखिर से बड़ा झटका लगा है। इस दौरान उसने 1,700 अरब डॉलर (करीब 1.6 अरब रुपये) की भारी रकम गंवाई है।
निवेशक भविष्य को लेकर चिंता में हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिकी निर्यात पाबंदियों के चलते चीनी कंपनियों के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है।
क्रेनशेयर का एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), जो चीन के स्टार 50 गेज को ट्रैक करता है, अमेरिकी ट्रेडिंग में 4 फीसदी से ज्यादा गिर गया। यह बताता है कि हालात कितने अस्थिर हो गए हैं।
चिप की कमी से हो सकता है नुकसान
इस गिरावट का असर टेनसेंट और अलीबाबा जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर दिख रहा है। टेनसेंट ने तो यह भी चेतावनी दी है कि चिप की कमी के कारण उसके HY4 मॉडल का अगला वर्जन आने में देर हो सकती है, लेकिन इसमें एक नया मोड़ है। हो सकता है कि अमेरिकी पाबंदियां असल में चीन के घरेलू चिप निर्माताओं को अपना काम बेहतर करने में मदद करें।
चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग को इन पाबंदियों से फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है तो भले ही अभी हालात मुश्किल दिख रहे हों, लेकिन चीन के टेक सेक्टर के लिए आगे नए मौके पैदा हो सकते हैं।