चीन के AI डाटा सेंटर्स के लिए चुनौती बना मुनाफा कमाना

गोल्डमैन सैक्स ने AI डाटा सेंटर्स के 3 तरह के मॉडल की तुलना की है। इनमें पारंपरिक 'पावर्ड-शेल' बिल्डिंग शामिल हैं, जिनसे स्थिर, लेकिन कम मुनाफा मिलता है।

दूसरे इंटीग्रेटेड सेंटर हैं, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) कंप्यूटिंग की सुविधा देते हैं और इनसे करीब 15 फीसदी तक का बेहतर मुनाफा मिल सकता है। सबसे खास AI टोकन फैक्ट्रियां हैं। ये AI से जुड़े कामों के लिए कंप्यूटिंग पावर बेचकर पैसा कमाती हैं। एक 'एसेट-लाइट' टोकन फैक्ट्री करीब 21 फीसदी तक का मुनाफा दे सकती है, जबकि जो फैक्ट्री अपनी GPU इंफ्रास्ट्रक्चर खुद रखती है, वह लगभग 43 फीसदी तक का रिटर्न दे सकती है।