चीन ने बैंक और बीमा कंपनियों को दी 54 अरब डॉलर की मदद

यह कदम केवल पैसा बांटने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक मकसद बीमा कंपनियों को कम ब्याज दरों से जूझने में मदद करना भी है क्योंकि इन दरों से उनकी आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ा है।

एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना और ICBC जैसे बड़े बैंकों को भी अरबों डॉलर दिए गए हैं। उम्मीद है कि इससे वे पहले की तरह ही मजबूत तरीके से कर्ज देते रहेंगे।

यह बीजिंग की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि देश की वित्तीय व्यवस्था मजबूत बनी रहे और इस मुश्किल दौर में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता रहे।