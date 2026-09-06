चीन ने बैंक और बीमा कंपनियों को दी 54 अरब डॉलर की मदद
चीन ने हाल ही में अपने बड़े सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों को 54 अरब डॉलर (करीब 5,100 अरब रुपये) की बड़ी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।
इसका मुख्य लक्ष्य वित्तीय व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है, खासकर तब जब लोग आजकल कम कर्ज ले रहे हैं।
इस मदद का सबसे ज्यादा फायदा चीन लाइफ इंश्योरेंस और चीन ताइपिंग इंश्योरेंस को हुआ है। इनके अलावा कुछ और कंपनियों को भी यह पैसा दिया गया है।
कम ब्याज दरों से जूझने में मिलेगी मदद
यह कदम केवल पैसा बांटने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक मकसद बीमा कंपनियों को कम ब्याज दरों से जूझने में मदद करना भी है क्योंकि इन दरों से उनकी आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ा है।
एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना और ICBC जैसे बड़े बैंकों को भी अरबों डॉलर दिए गए हैं। उम्मीद है कि इससे वे पहले की तरह ही मजबूत तरीके से कर्ज देते रहेंगे।
यह बीजिंग की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि देश की वित्तीय व्यवस्था मजबूत बनी रहे और इस मुश्किल दौर में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता रहे।